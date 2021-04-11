الصيام طقس ديني متأصل منذ آلاف السنين - حنان بديع

2021/04/11 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع يتوحد المسلمين حول العالم على فريضة الصيام ،فهو الركن الرابع من أركان الإسلام لذا صومه واجب على كل مسلم ، وإن اختلفت عدد ساعاته من دولة لأخرى لكن ليس عدد الساعات ما يختلف تبعا لغروب الشمس وشروقها فقط لكن لكل دولة من دول العالم عادات قد تختلف عن الأخرى ، لتبدو بعضها غريبة الى حد ما فمثلا في تركيا تنطلق الزغاريد من البيوت التركية عقب ثبوت رؤية هلال رمضان خاصة التي ما زالت تضم الأجيال الكبيرة كالجد و ......





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