الكاظمي: الحكومة حريصة على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في البصرة

2021/04/11 | 13:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن الحكومة حريصة على إكمال متعلقات ملف استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان “الكاظمي أجرى زيارة الى مشروع ملعب نادي الميناء الاولمبي وذلك خلال زيارته الحالية الى محافظة البصرة، اليوم، برفقة وفد حكومي، فيما تفقد سير الأعمال […]

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