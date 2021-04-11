الكاظمي يوجه بالإسراع في إكمال ملعب الميناء ليكون جاهزاً في خليجي 25

2021/04/11 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، بالإسراع في إكمال ملعب الميناء بمحافظة البصرة، ليكون جاهزاً في بطولة خليجي 25 المقبلة، والمقرر إقامتها في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الكاظمي "أجرى زيارة إلى مشروع ملعب نادي الميناء الأولمبي، وذلك خلال زيارته الحالية الى محافظة البصرة، اليوم الاحد، برفقة وفد حكومي".

وأضاف البيان، أن الكاظمي "تفقد سير الأعمال في الملعب، ووجه بمضاعفة العمل فيه وبهمة كبيرة، لإنجازه وإكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزاً لبطولة خليجي 25، التي يسعى العراق لاستضافتها في محافظة البصرة".

وأشار الكاظمي إلى أن "الحكومة حريصة على إكمال كل ما يتعلق بهذا الملف الذي يعكس سمعة العراق، ويظهر قدرته على استضافة مختلف الانشطة والفعاليات الرياضية".

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