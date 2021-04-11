انفجار صاروخ من مخلفات داعش يودي بحياة عاملين اثنين في الفلوجة

2021/04/11 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الأحد (11 نيسان 2021)، باستشهاد شخصين جراء انفجار صاروخ من المخلفات الحربية لداعش في الفلوجة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عاملين من محافظة بابل استشهدا في قضاء الفلوجة قرلب جسر التفاحة إثر انفجار صاروخ قاذفة من المخلفات الحربية لداعش".

وأضاف، أن "العاملين يسكنان منطقة المدحتية في محافظة بابل، وذهبا إلى الأنبار للعمل بالقضاء".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت جثامين الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي".

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