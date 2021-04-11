افتتاح مجسر جديد في ايسر الموصل بعد خروجه عن الخدمة

2021/04/11 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتحت مديرية طرق وجسور محافظة نينوى مجسرالبلديات في ايسر الموصل الذي يربط بين منطقتي البلديات بالزهور والحدباء بايسر الموصل.وقال مدير طرق وجسور نينوى عبد الستار الحبوللوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"الفرق الهندسية وبالتعاون مع شركة الروعة الهندسية اعادت فتح مجسر البلديات بعد الانتهاء من اعماره بالكامل لخروجه عن الخدمة لمدة لاتقل عن (اربعة )أعوام موضحا ان هذا الافتتاح سيسهم في تخفيف الزخم المروري الحاصل في ايسر الموصل "/انتهى

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