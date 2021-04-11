صلاح يقود كرة الكهرباء خلفا لعطية

2021/04/11 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سمت الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء المدرب الشاب أحمد صلاح مدربا للفريق خلفا للمدرب المستقيل عباس عطية .وقال مدير المكتب الإعلامي خيام الخزرجي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن المدرب السابق عباس عطية قدم اليوم استقالته بأجواء طيبة وفسخ عقده بالتراضي وقدمت له إدارة النادي الشكر له ولطاقمه الفني على الجهود التي بذلوها بالفترة الماضية.وبين أن رئيس الهيئة الإدارية علي الأسدي أعلن عن تسمية المدرب الشاب احمد صلاح مدربا للفريق خلفا للمدرب السابق وسيساعده في مهمته مازن عبد الستار، فيما حافظت إدارة النادي على وجود مدرب حراس المرمى بدر شاكر.وأشار إلى أن المدرب سيقود مساء اليوم الوحدة التدريبية الأولى على ملعب النادي تحضيرا للجولة 28 من الدوري والتي سيواجه من خلالها فريق القاسم.يشار إلى أن فريق الكهرباء يحتل المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة في لائحة الترتيب./انتهى

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