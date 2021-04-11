السجن وغرامة مالية لسيدة أميركية عطست عمدا بوجه أخرى.. اعرف الحكاية!

2021/04/11 | 13:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قالت صحيفة واشنطن بوست الاميركية، الاحد، إنه تم الحكم على امرأة من ولاية فلوريدا لم تكن تضع قناعا للوجه، وسعلت عمدا بوجه عميلة أخرى في أحد المتاجر العام الماضي، بالسجن 30 يوما.

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