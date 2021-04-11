توجيه من الكاظمي بشأن الاستعدادات لاستضافة بطولة خليجي 25 (صور)

2021/04/11 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتفقد مشروع ملعب نادي الميناء..........

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، زيارة الى مشروع ملعب نادي الميناء الاولمبي وذلك خلال زيارته الحالية الى محافظة البصرة، اليوم الاحد، برفقة وفد حكومي.

وتفقد السيد الكاظمي سير الأعمال في الملعب، ووجه بمضاعفة العمل فيه وبهمة كبيرة، لانجازه واكمال جميع مرافقه، ليكون جاهزا لبطولة خليجي ٢٥، التي يسعى العراق لاستضافتها في محافظة البصرة، واكد ان الحكومة حريصة على اكمال كل ما يتعلق بهذا الملف الذي يعكس سمعة العراقويظهر قدرته على استضافة مختلف الانشطة والفعاليات الرياضية.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء١١- نيسان- ٢٠٢١

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