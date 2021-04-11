في مؤتمر صحفي مشترك.. وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام واشنطن بحماية أمن إسرائيل

2021/04/11 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأحد، التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحماية أمن واستقرار إسرائيل وتفوقها العسكري في الشرق الأوسط.

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