خلية الأزمة: نناقش أكثر من خيار لفرض حظر التجوال في شهر رمضان

2021/04/11 | 13:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت خلية الأزمة، اليوم الأحد، وجود حوارات لوضع خيارات عدة أكثر صرامة للتعامل مع الوضع الصحي خلال شهر رمضان، بينها فرض الحظر الشامل.وقال مقرر الخلية جواد الموسوي في تصريح صحفي، إنه “في ظل الزيادة الأخيرة بأعداد الاصابات نناقش حاليا اكثر من خيار لفرض الحظر خلال شهر رمضان المبارك”.وأضاف ان “الاول هو […]

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