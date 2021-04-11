اعتقال 26 ناشطة حقوقية كوردية في ديار بكر

2021/04/11 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة في تركيا ناشطات في مجال حقوق المرأة من ولاية ديار بكر شمالي كوردستان.

وقالت وكالة أنباء "ميزوبوتاميا" الكوردية، ان شرطة ديار بكر داهمت يوم الاثنين الماضي جمعية "روزا" النسائية واحتجزت 26 امرأة بتهمة الإرهاب.

وقال موقع (Tele1) التركي، إن النيابة أفرجت امس السبت عن تسع نساء على ذمة المحاكمة، بينما وُضعت ثمان سيدات رهن الإقامة الجبرية، وتم تمديد احتجاز ثماني نساء لمدة 48 ساعة أخرى.

ومن بين المعتقلات ليلى أكغول، المستشارة السابقة لنائب حزب الشعوب الديمقراطي ديرسيم داغ، وعضو لجنة المرأة الاشتراكية ساتيه أوك.

وتنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى لإغلاق الحزب الكوردي وحظر 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.

الاعتقالات تأتي في أعقاب خروج تركيا من معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، وهي خطوة أثارت احتجاجات من قبل جماعات حقوق المرأة التركية.

وفي الشهر الماضي، سحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا من "اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، المعروفة على نطاق واسع باسم اتفاقية إسطنبول، في قرار أثار انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين.

PUKmedia متابعة

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