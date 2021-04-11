نشوب حريق داخل شركة كانون للألبان في بغداد

2021/04/11 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشب حريق داخل شركة كانون للألبان في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني أن “فرقها تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل شركة كانون للألبان في منطقة عويريج جنوب بغداد الكرخ”.

واوضحت ان “الحريق نشب داخل خزانات وقود عدد اثنين بسعة 30 الف لتر تحتوي عل وقود منتوج الگاز الخاص بالمولدة الكهربائية للشركة، فيما نجحت فرق الدفاع المدني بإبعاد خطر النيران عن سبعة خزانات عملاقة بسعة 220 الف لتر ممتلئة بوقود الگاز واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان حيث أدت شرارة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي الى اشعال حادث الحريق بادئ الأمر.

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