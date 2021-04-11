2021/04/11 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مصرف الرشيد يحدد الفروع المشمولة بترويج قروض بسماية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 14:01

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