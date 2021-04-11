بنزيما يحقق رقما استثنائيا في القرن الـ21

2021/04/11 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ظفر النجم الفرنسي كريم بنزيما برقم قياسي جديد عقب فوز فريقه على برشلونة في الكلاسيكو 2-1، في المباراة التي أقيمت على “ملعب ألفريدو دي ستيفانو” بالجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.وبات المهاجم الفرنسي البالغ 33 عاما، واحدا من 4 لاعبين فقط لريال مدريد سجلوا في سبع مباريات متتالية في الدوري الإسباني هذا القرن […]

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