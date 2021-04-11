2021/04/11 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف النائب الاول لرئيس حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، عن خطة لدعم المنتجات الوطنية.وقال الكعبي خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الزراعي الاول الذي تباعه “المركز الخبري الوطني”، إن “مؤتمرنا جاء استلهاما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يعلن عن خطة لدعم المنتجات الوطنية المركز الخبري الوطني.

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