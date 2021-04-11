2021/04/11 | 14:09 - المصدر: عين العراق

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الأحد 11 أبريل 2021 | 02:02 مساءً

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مصر: مستعدون لأسوأ سيناريو محتمل بشأن سد النهضة

كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، عن استعدادات مصر لأسوأ سيناريو محتمل وقوعه بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال عبد العاطي في تصريحات صحافية، إن “مصر قلقة من العيوب أو المشاكل الفنية في السد الإثيوبي، لذلك تعمل على السيناريو الأسوأ وهو انهيار السد”.

وأضاف أنه “في حال وجود مشكلة أو انهيار بالسد، ولو نسبة حدوثه 1 في المليون، فيجب وضع منظومة حماية، تكمن في عمل قنطرة حول السد العالي من أجل تصريف المياه الزائدة، وكذلك إقامة سدود في منخفضات توشكى من أجل استيعاب تلك المياه الزائدة حال حدوث انهيار”.

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