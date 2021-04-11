2021/04/11 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمين_باشا في الفرص المتفرّقة التي تسنّى لي فيها الحديث الى بعض المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء في تونس، وقفت على شيء من معاناتهم وبعض من حجم الاستغلال الفظيع الذي يتعرّضون اليه.



في البدء، استمعت الى شهادات حيّة من بعض المهاجرين عن كيفيّة هجرتهم من دولهم وهروبهم لاحقا من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعض تفاصيل أوضاع العمالة من المهاجرين الأفارقة في تونس - أمين باشا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعض تفاصيل أوضاع العمالة من المهاجرين الأفارقة في تونس - أمين باشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).