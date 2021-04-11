اخر المستجدات بشأن قيود الزيارات عبر المنافذ الحدودية البرية بين العراق وايران

2021/04/11 | 14:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن امين اللجنة الامنية والاجتماعية والشرطية بلجنة مكافحة كورونا الوطنية في ايران، حسن قاسمي، الأحد، تمديد قيود الزيارات عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع العراق لغاية 20 ابريل / نيسان الحالي.

وقال قاسمي، في تصريح نقلته “إرنا”، انه “بناء على القرار الصادر عن قيادة العمليات بلجنة مكافحة كورونا في البلاد، وبهدف الحدّ من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه القيود، فإن القرار لايسري على البرامج التنفيذية ذات الصلة بالمشاريع والنشاطات الاعمارية وما شابه ذلك”.

وتابع، انه “في ضوء ذلك، يحق لحاملي تاشيرات الاقامة سارية الصلاحية، والتاشيرات الدراسية والعلاجية والتجارية، ورجال الاعمال والتجار الحاصلين على شهادات العمل وختم الخروج، ان يراجعوا مراكز شرطة الهجرة والجوازات لاستصدار تصاريح العبور عبر المنافذ البرية بين البلدين”.

يذكر ان قيود السفر المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، تسري على الرحلات السياحية بين ايران وتركيا ايضا.

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