2021/04/11 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة..أول ظهور مشترك لملك الأردن والأمير حمزة في مئوية تأسيس الأردن

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