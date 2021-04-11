القبض على إرهابي نفذ 4 عمليات اغتيال في بغداد

2021/04/11 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قوات الشرطة الاتحادية، الأحد (11 نيسان 2021)، القبض على إرهابي نفذ أربع عمليات اغتيال في العاصمة بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف، أنه "تمت العملية من خلال متابعة تحركاته واتصالاته ونصب كمائن في المنطقة التي يتواجد فيها اسفرت عن الاطاحة به".

وتابع البيان، أن "المتهم عمل في مايسمى قاطع ولاية بغداد، واعترف اثناء التحقيق الابتدائي بقيامه بأربع اغتيالات لمنتسبي الأجهزة الامنية والمواطنين كما واعترف بإنتمائه الى تنظيم القاعدة ومشاركته مع عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت الشرطة الاتحادية، إلى أنه "تم احالته الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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