إخماد حريق داخل معمل للألبان هدد بإحداث ’’كارثة’’ جنوبي بغداد

2021/04/11 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، إخماد حريق اندلع داخل شركة كانون للألبان في منطقة عويريج جنوب العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل شركة كانون للألبان في منطقة عويريج جنوب بغداد الكرخ، هدد بإحداث كارثة تتمثل بانفجار خزانات الوقود، قبل تدخل الدفاع المدني".

وأضاف البيان، أن "حادث حريق اندلع داخل خزانات وقود عدد اثنين بسعة 30 الف لتر تحتوي على وقود منتوج الگاز الخاص بالمولدة الكهربائية للشركة".

وأشار البيان إلى أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإبعاد خطر النيران عن سبعة خزانات عملاقة بسعة 220 الف لتر ممتلئة بوقود الگاز واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأوضحت المديرية، أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة والأمان، حيث أدت شرارة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي إلى إشعال حادث الحريق في بادئ الأمر".

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