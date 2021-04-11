بلقائه نيجرفان بارزاني.. النجيفي يشدد على أهمية التواصل والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصلحة العراق

2021/04/11 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي اليوم رئيس أقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له .واكد النجيفي / حسب بيان للجبهة / على عمق العلاقات بين الجانبين ، مشددا على أهمية التواصل والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصلحة العراق .واكد بارزاني وجود فرصة لحل جميع مشاكل العراق وليس مشاكل الأقليم مع الحكومة فحسب ، والعراق ينبغي أن يعود إلى وضعه الطبيعي بالتغلب على المشاكل والتحديات التي تواجهه ، مشيدا بقانون الموازنة .ووصف الأوضاع في الموصل بالكارثية ، ما يتطلب بذل جهود واهتمام من قبل الحكومة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .ونوه بارزاني لأوضاع النازحين الذين لجأوا الى كردستان بأن لم يشهد خرقا أمنيا واحدا من قبلهم وهذا ما يستحق أن نفخر فيه .من جانبه ركز النجيفي على أوضاع المحافظات المحررة وما تعانيه من إهمال وبطء شديد في الخدمات ، مركزا على الحالة المأساوية لمحافظة نينوى وطبيعة التدخلات والفساد الذي ينخر فيها ، وما تفعله الميليشيات من اعتداء على كرامة المواطنين وحريتهم .واوضح ان : استقرار الموصل ضرورة لاستقرار كردستان ، ما يتعين أن تكون هناك منظومة اقتصادية سياسية أمنية للتعاون لمصلحة المنطقة والعراق ككل .واشار النجيفي إلى الأوضاع في سنجار ، وما يفعله بعض القوى المسلحة من سيطرة واستغلال واعتداء ليس على الوضع الداخلي فحسب بل على علاقات العراق بدول الجوار ايضا .وتناول موضوع الأقاليم مؤكدا أن ذلك مرتبط بتطورات الأوضاع وهو حق طبيعي يقره الدستور والقوانين النافذة./انتهى3

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