كردستان: قرارات جديدة ستصدر بشأن إجراءات الإغلاق وحظر التجوال في رمضان

2021/04/11 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يدرس إقليم كردستان، إصدار حزمة من القرارات الجديدة للحد من تفشي كورونا، تحديداً خلال شهر رمضان.

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وقال وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 نيسان 2021)، إن "أغلب نشاطات وحركة المواطنين في شهر رمضان تبدأ في الليل لذا قررت اللجنة العليا عقد اجتماعها اليوم"، مبينا أنه "بعد قراءة التقرير الطبي من قبل وزارة الصحة سيتم إصدار مجموعة من القرارات التي ستؤدي إلى تقليل التلامس بين المواطنين الى أدنى مستوى ممكن".

وأضاف أنه "مما لا شك فيه سيتم إجراء تغيير على حظر التجوال بشكل مناسب مع شهر رمضان"، مشيرا إلى أن الحظر لن يستمر كما هو عليه، واليوم سنقرر أي الأماكن ستبقى مفتوحة، وأي الأماكن ستُغلق".

وبما يتعلق بفتح المساجد في شهر رمضان قال الوزير إن "هذه المسألة ستتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة العليا الذي سينعقد اليوم، وسيتم اتخاذ القرارات بما يصب في المصلحة العامة".

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