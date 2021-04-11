مقتل عاملين بانفجار عبوة من مخلفات داعش في الفلوجة بالعراق

2021/04/11 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل، الأحد، عاملين بانفجار قنبلة من مخلفات تنظيم داعش في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار شمالي غربي العاصمة العراقية بغداد.

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