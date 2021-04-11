الصحة تلوح بفرض حظر التجوال الشامل في رمضان وتغرم عدد من اصحاب الفنادق

2021/04/11 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الصحة، الاحد، ان كل الخيارات مطروحة لتطبيق حظر التجوال في شهر رمضان، مبينة ان ضعف تطبيق الاجراءات الوقائية وتراخي بعض الجهات هو ما سمح بزيادة عدد الاصابات اليومية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لـNRT عربية (11 نيسان 2021)، ان بعض الفنادق والقاعات تخالف التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، ولا تلتزم بقرارات خلية الازمة وتسمح باقامة الحفلات والاعراس فيها".

واضاف انه "تمت محاسبة بعضها وتغريمها في بغداد والمحافظات "، مبينا ان "كل الخيارات مطروحة لتطبيق حظر التجوال في شهر رمضان".

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