أكثر من 1000 إصابة جديدة تنفرد بها مناطق محدودة من العراق.. كم سيبلغ الموقف الوبائي الشامل؟

2021/04/11 | 14:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان يوم الأحد تسجيل 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو الآتي: 302 أربيل، 423 السليمانية، 333 دهوك، 23 حلبجة، 48 كمريان.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة فإن 360 مصابا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 90 أربيل، 88 السليمانية، 154 دهوك، 1 حلبجة، 24 كرميان، 3 رابرين.

وسجلت الوزارة 11 حالة وفاة وكما يأتي: 6 أربيل، 1 السليمانية، 3 دهوك، 1 كرميان.

وبهذا يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في إقليم كردستان ولغاية الآن إلى 132270 اكتسب من بينهم 113959 الشفاء، توفي 3786 مصابا.

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