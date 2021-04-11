اقليم كوردستان يسجل 1129 اصابة جديدة بكورونا

2021/04/11 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد، تسجيل 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، ان الإصابات الجديدة توزعات على النحو الآتي: 302 أربيل، 423 السليمانية، 333 دهوك، 23 حلبجة، 48 كرميان.

ووبحسب البيان، فإن 360 مصابا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 90 أربيل، 88 السليمانية، 154 دهوك، 1 حلبجة، 24 كرميان، 3 رابرين.

وسجلت الوزارة 11 حالة وفاة وكما يأتي: 6 أربيل، 1 السليمانية، 3 دهوك، 1 كرميان.

وبهذا يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في إقليم كوردستان ولغاية الآن إلى 132270 اكتسب من بينهم 113959 الشفاء، وتوفي 3786 مصابا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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