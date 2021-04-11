تغييرات على الحظر الجزئي في اقليم كوردستان

2021/04/11 | 14:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، ان اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجري تغييرات على الحظر الجزئي بشكل يتلاءم مع حلول شهر رمضان.

وقال احمد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد 11/4/2021، انه سيتم اجرء تغييرات على الحظر الجزئي خلال شهر رمضان ومتابعة قرارات

الحظر، مضيفا، إن أغلب نشاطات وحركة المواطنين في شهر رمضان تبدأ في الليل لذا قررت اللجنة العليا عقد اجتماعها اليوم، مبينا أنه بعد قراءة التقرير الطبي من قبل وزارة الصحة سيتم إصدار مجموعة من القرارات التي ستؤدي إلى تقليل التلامس بين المواطنين الى أدنى مستوى ممكن.

وبشان عد تطبيق حظر التجوال في السليمانية، اضاف احمد، مع الاسف لم يطبق الحظر في كل من محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين، مشيرا الى انه دعا محافظة السليمانية الى تطبيق اجراءات الحظر.

PUKmedia خاص

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