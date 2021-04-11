2021/04/11 | 15:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفيات في بغداد تتسلم لقاح فايزر للتطعيم ضد كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/11 | 15:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات في بغداد تتسلم لقاح فايزر للتطعيم ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات في بغداد تتسلم لقاح فايزر للتطعيم ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).