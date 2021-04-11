أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ح2 - عباس علي العلي

2021/04/11 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي 6. الكذب والتقول على الله.



من المحرمات الكبرى أن نقول على الله ما يقوله أو لم يقوله أو أنه أنكر أنه قاله، هذا السلوك المدان بذاته يجعل الأمور تختلط ببعضها ويضيع معها الحق والباطل والحلال بالحرام ولا نعرف بعدها ما هو حقيقي وما هو مزيف (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) ﴿-;-٣-;-٣-;- الأعراف﴾-;-، وهو أساسا شكل قبيح من أشكال الكذب والإدعاء بغير حق وأيضا نسيان وإنكار أن ......





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