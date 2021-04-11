النجف تسجل حالتي وفاة وأكثر من 240 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/11 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد (11 نيسان 2021)، تسجيل حالتي وفاة جديدة بكورونا، وأكثر من 240 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوائرها أجرت 1337 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".

وأضافت، أن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 242 حالة، بينها 7 حالات في صفوف منتسبي الدائرة، وحالتي وفاة و240 حالة شفاء".

وأشارت الدائرة، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي: 48661، ومجموع حالات الشفاء: 42600، ومجموع الوفيات: 460، ومجموع الحالات تحت العلاج: 5601، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3661".

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