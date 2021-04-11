أبطال آسيا: كل ماتريد معرفته عن مجموعة الشرطة الثالثة

2021/04/11 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تستضيف مدينة جدة السعودية مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021 التي تضم الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي والدحيل القطري.

ويشارك في دوري الأبطال 40 فريقاً تم توزيعهم إلى 10 مجموعات حيث يتأهل صاحب المركز الأول إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل ستة فرق تحتل المركز الثاني بواقع 3 لمنطقة الشرق ومثلها لمنطقة الغرب.

ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يستضيف مباريات فرق المجموعة "الجوهرة" كما يطلق عليه في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر من أهم المعالم الرياضية هناك، تم افتتاحه في العام 2014 ويتسع لـ62 ألف متفرج، وسبق أن أقيمت عليه الكثير من المواجهات الكروية الكبرى مثل كأس السوبر الإيطالي 2019 وكأس السوبر الإسباني 2020 وغيرها من الأحداث الرياضية.

أبرز اللاعبين اللاعبين في فرق المجموعة:

دودو - الدحيل

منذ وصوله إلى الدحيل قادماً من نادي بالميراس البرازيلي صيف 2020 ، أثبت صانع الألعاب إدواردو بيريرا الشهير بـ"دودو" أنه عامل أساسي في توليفة الفريق، وتشير الأرقام إلا أن اللاعب ساهم في صناعة هدف في في دوري أبطال آسيا 2020 ، وصنع ثماني فرص، وصنع 62 تمريرة انتهت بالثالث الأخير في ملعب المنافسين، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ساهم في تسجيل 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم كأبرز هدافي النادي في المسابقة إلى جانب مواطنه ادميلسون جونيور.

عمر السومة – الأهلي

ربما لم يكن هذا الموسم جيداً للأهلي مع احتلاله المركز السابع في مسابقة الدوري السعودي ، لكن ذلك لم يمنع المهاجم السوري عمر السومة من الاستمرار في تسجيل الأهداف للموسم السابع على التوالي منذ وصوله قادماً من القادسية الكويتي، حيث تجاوز اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً الآن حاجز الـ 130 هدفاً في الدوري، وهو أيضاً من بين مجموعة المهاجمين الذين سجلوا أكثر من 20 هدفاً في دوري أبطال آسيا.

مهدي قائدي - الاستقلال

تنبأ الكثير من المتابعين لكرة القدم الإيرانية أن النجم الصاعد مهدي قائدي سيكون له شأن مهم في ملاعب كرة القدم، حيث بدأت موهبته تبرز في فريق الاستقلال حتى أصبح أهم اللاعبين في الفريق، وسبق لقائدي أن سجل هدفاً وصنع أخر في دوري أبطال آسيا 2020، ويتطلع النادي لاستغلال إمكاناته لتجاوز دور المجموعات للمرة الرابعة في السنوات الخمس الأخيرة.

جيلمين ريفاس - الشرطة

على الرغم من انضمامه إلى فريق الشرطة في شباط الماضي فقط، إلا أن المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس نجح بالتأقلم مع زملائه بسلاسة وهو ثاني أفضل هداف في الدوري هذا الموسم برصيد خمسة أهداف، ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً بخبرة واسعة في دوري أبطال آسيا، بعد أن سجل عشرة أهداف في البطولة مع الريان القطري والاتحاد السعودي، كما سبق أن مثل أندية كبيرة أخرى في المنطقة كالهلال السعودي والشارقة الإماراتي.

مواجهات مرتقبة

ستتكرر الكثير من المواجهات بعد أن وضعت القرعة فرق الأهلي والشرطة والاستقلال في المجموعة ذاتها في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال التي استكملت منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، لكن هذه المرة بتواجد الدحيل القطري بدلاً من الوحدة الإماراتي.

وتبادل الأهلي والاستقلال الفوز العام الماضي بعد فوز الأول 2-1 في الجولة الثانية ورد عليه الثاني بانتصار كبير بلغ ثلاثة أهداف دون مقابل، ويتقابل الفريقان في الجولة الأولى من المجموعة، في حين أن المواجهتين اللتين جمعتا الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني كانت النتيجة واحدة بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، لذلك يتطلع كل منهما للتفوق على الآخر هذا العام.

وستكون هناك أيضاً مواجهة ذات طابع خاص بين اثنين من أفضل اللاعبين في العالم العربي وهما مدافع الدحيل مهدي بن عطية الذي صنع لنفسه اسماً لامعاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بقميص فريق يوفنتوس وروما وأودينيزي، وسيحاول إيقاف قائد منتخب سوريا عمر السومة الذي قضى معظم مسيرته الكروية في الأهلي، ليصبح الهداف التاريخي للنادي والدوري السعودي للمحترفين.

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