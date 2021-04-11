الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع جديد في البصرة

2021/04/11 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد (11 نيسان 2021)، الحجر الاساس لمشروع جديد في محافظة البصرة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وضع حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة ( CCR)، وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن اعمال هيئة مشاريع الجنوب في شركة المشاريع النفطية بوزارة النفط".

وأضاف، ان "الكاظمي أكد على حرص الحكومة وجديتها على تطوير الصناعات النفطية في العراق، كونها من الركائز المهمة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلا عن مساهمتها في زيادة الايرادات المالية، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي" .

ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، إلى محافظة البصرة لوضع حجر الأساس لمشاريع ميناء الفاو الكبير.

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