العثور على مقذوفات واعتدة ومتفجرات في الانبار

2021/04/11 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عثرت القوات الامنية على مقذوفات حربية واعتدة ومتفجرات في الانبار .وقالت خلية الاعلام الامني في بيان :" ان قيادة عمليات الانبار شرعت بعملية امنية من سبعة محاور ، من خلال قطعات فرقتي المشاة الأولى والعاشرة معززة بعناصر من الوكالات الامنية ومفارز المعالجة في مناطق (جنوب شرق منفذ طريبيل الوليد– جزيرة الكرمة) لالقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العوائل ورفع المخلفات الحربية للعصابات الارهابية وتعزيز الامن والاستقرار".واضافت انه:" تم ، خلال البحث ، ضبط (دراجة نارية بدون لوحات) جنوب شرق منفذ طريبيل- الوليد، و كدس عتاد في منطقة (زنكورة) بقضاء الرمادي".وتابعت:" ان قوة من الفوج الأول في لواء المشاة ٢٨ بالفرقة عثرت على ١٦ مقذوفا مختلفة الأنواع وعبوة ناسفة عبارة عن (صفيحة) من مخلفات عصابات داعش الارهابي "./انتهى7

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