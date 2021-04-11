الكاظمي يضع حجر الاساس لمشروع نفطي في البصرة

2021/04/11 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، حجر الاساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة ( CCR)، وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن اعمال هيئة مشاريع الجنوب في شركة المشاريع النفطية بوزارة النفط.واكد الكاظمي ، حرص الحكومة وجديتها في تطوير الصناعات النفطية في العراق، كونها من الركائز المهمة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلا عن اسهامها في زيادة الايرادات المالية ، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود ، وصولا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ./انتهى7

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