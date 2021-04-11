2021/04/11 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة وهدرجة النفثا في البصرة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (11 نيسان 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة ( CCR)، وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن اعمال هيئة مشاريع الجنوب في شركة المشاريع النفطية بوزارة النفط".

واكد الكاظمي "حرص الحكومة وجديتها على تطوير الصناعات النفطية في العراق، كونها من الركائز المهمة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلا عن مساهمتها في زيادة الايرادات المالية، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على تطوير الصناعات النفطية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على تطوير الصناعات النفطية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).