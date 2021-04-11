الديوان الملكي الهاشمي يعلن عن أول ظهور للأمير حمزة منذ

2021/04/11 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الأمير حمزة للعلن للمرة الأولى منذ الأزمة الأخيرة برفقة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وذلك خلال زيارة العاهل الأردني ومجموعة من الأمراء للأضرحة الملكية بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة.

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