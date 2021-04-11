مصرف الرشيد يحدد فروعه المعنية بترويج طلبات قروض بسماية

2021/04/11 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدَّدت إدارة مصرف الرشيد، اليوم الأحد، 12 مصرفاً في بغداد لترويج طلبات شراء وحدة سكنيَّة في مجمع بسماية جنوبي بغداد.

وذكر بيان للمصرف إن “المصرف خصص 12فرعاً من فروعه لاتسلُّم طلبات الراغبين بشراء وحدة سكنية في مجمع بسماية “.

وأضاف أن “الفروع هي (معرض بغداد الدولي / البياع/ السيدية/ الكرخ/ دجلة/ الاعتماد التجاري / الإمام الأعظم / الطالبية/ جميلة/ ثورة العشرين/راغبة خاتون/ اليرموك ) “.

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