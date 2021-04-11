حريق يلتهم وزارة التخطيط بالعاصمة بغداد

2021/04/11 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا في بغداد، الاحد، باندلاع حريق قرب وزارة التخطيط في العاصمة.

وفي وقت سابق تمكنت فرق الدفاع المدني، من اخماد حريق شب بشركة كانون للألبان جنوب العاصمة بغداد، وابعاد النيران عن 220 ألف لتر من وقود الكاز.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (11 نيسان 2021)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل شركة كانون للألبان في منطقة عويريج جنوب بغداد الكرخ".

واضاف البيان، ان "الحريق اندلع داخل خزانات وقود عدد اثنين بسعة 30 ألف لتر تحتوي على وقود منتوج الكاز الخاص بالمولدة الكهربائية للشركة، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إبعاد خطر النيران عن سبعة خزانات عملاقة بسعة 220 ألف لتر ممتلئة بوقود الكاز، وأخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

واوضح، أن "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والأمان حيث أدت شرارة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي الى اشعال حادث الحريق بادئ الأمر".

N.A

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