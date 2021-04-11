القبض على اخطر داعشي في بغداد

2021/04/11 | 15:22 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاحد، من القبض على احد افراد عناصر داعش متهم باغتيال عدد من المنتسبين والمواطنين في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 نيسان 2021)، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من القاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية".



واضاف البيان، ان "العملية تمت من خلال متابعة تحركاته واتصالاته ونصب كمائن في المنطقة التي يتواجد فيها اسفرت عن الاطاحة به"، موضحا أن "المتهم عمل في ما يسمى قاطع ولاية بغداد بداعش".



واشار الى ان "المتهم اعترف اثناء التحقيق الابتدائي بقيامه بـ 4 اغتيالات لمنتسبي الأجهزة الامنية والمواطنين"، مبينا انه "اعتراف بالانتماء الى تنظيم القاعدة الارهابي ومشاركته مع عصابات داعش".

N.A

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