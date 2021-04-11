وزير الدفاع الأميركي يجري زيارة رسمية إلى إسرائيل لبحث الاتفاق النووي

2021/04/11 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن زيارة رسمية الى إسرائيل التقى خلالها بنظيره الإسرائيلي بيني غانتس لبحث ملفات عدة بينها الاتفاق النووي مع ايران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن بلاده ستعمل جاهدة مع الولايات المتحدة لضمان” تلبية الاتفاق النووي الإيراني الجديد المطالب الأمنية الإسرائيلية مضيفا أن طهران تشكل تهديدا استراتيجيا للأمن الدولي وللشرق الأوسط وإسرائيل.

بدوره أكد وزير الدفاع الأميركي التزام بلاده الصلب تجاه إسرائيل ومواصلة المشاورات العسكرية لضمان التفوق العسكري والحفاظ على أمن إسرائيل.

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