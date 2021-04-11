الصحة العالمية تدعو العراقيين إلى التسجيل والحصول على تطعيم كورونا في أسرع وقت

2021/04/11 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن لقاحات كورونا هي أداة أساسية في مكافحة الجائحة وأن فوائد هذه اللقاحات تفوق أي آثار جانبية نادرة

ودعت المنظمة في بيان المواطنين إلى التسجيل والحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن، إذ لا يمكن وقف هذه الجائحة قبل أن يأخذ غالبية الناس في العراق اللقاح.

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