نقابة المعلمين في اقليم كوردستان ترفض تأجيل العام الدراسي

2021/04/11 | 15:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة المعلمين في اقليم كوردستان، يوم الأحد، عن رفضها لتأجيل العام الدراسي الحالي، مطالبة باستمرار العملية التربوية.

وقالت النقابة خلال مؤتمر صحافي: انها ليست مع تأجيل العام الدراسي الى العام المقبل، مطالبة باستمرار العملية التربية اما بشكلها الالكتروني او بأي شكل آخر.

وأكدت انها ترفض انهاء العام الدراسي الحالي، داعية الى ان تكون الامتحانات بشكلها الحضوري.

وحول توزيع رواتب المعلمين، شددت النقابة على توزيع الرواتب دون استقطاع وتوزيعها بشكل كامل وخصوصا بعد اتفاق اقليم كوردستان مع بغداد حول حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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