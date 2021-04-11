برلمان كوردستان يجتمع مع الوفد المفاوض الى بغداد

2021/04/11 | 15:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يجتمع برلمان كوردستان يوم غد الاثنين، مع الوفد المفاوض الى بغداد، لبحث تفاصيل اتفاق حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان.

واوضح زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان في تصريح خاص لـPUKmedia: ان رئاسة برلمان كوردستان ورؤساء الكتل البرلمانية مع اللجنة المالية في البرلمان ستجتمع في تمام الساعة الـ 11 صباحا من يوم غد الاثنين، مع الوفد المفاوض الى بغداد.

واضاف: ان الاجتماع سيبحث تفاصل اتفاق حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والاوضاع المالية عقب اقرار الموازنة، وموعد وصول موازنة اقليم كوردستان، مؤكدا ان جهود الكتلة مستمرة لضمان توزيع رواتب موظفي الاقليم دون استقطاع لشهر نيسان الجاري.

وكان مجلس النواب، قد صوت يوم الاربعاء 2021/3/1، على الموازنة الاتحادية لعام 2021، بضمان مستحقات المالية لاقليم كوردستان اثر جهود مكوكية للوفد المفاوض الذي ترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكوم اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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