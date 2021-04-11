2021/04/11 | 15:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على أهمية تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي وضع، اليوم، حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة ( CCR)، وهدرجة النفثا (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن اعمال هيئة مشاريع الجنوب في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية تقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).