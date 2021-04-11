طيران الجيش يدمر أربعة أوكار ويقتل خسمة عناصر من داعش في ديالى

2021/04/11 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، ان طيران الجيش يدمر أربعة أوكار ويقتل خمسة عناصر من داعش في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ان “القطعات الامنية بعد انطلاقها صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى، تمكنت القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية من تدمير اربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية من قبل طيران الجيش، وتدمير كرفان وعجلة زراعية”.

وأضافت “في محور القوات الخاصة تم تدمير وكرين و٣ قنابر هاون وصاروخ قاذفة، اما في محور الحشد الشعبي تم تدمير معبر وعجلتين وضبط دراجة نارية”.

وبينت أن “قوات الرد السريع وضمن محورها تمكنت من تدمير ٤ أوكار و٣ عبوات ناسفة، ودمرت نفقين و٣ قنابر هاون”.

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