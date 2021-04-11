الكاظمي: نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي

2021/04/11 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن اجراءات الحكومة في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها، لافتاً إلى أن حكومته نجحت في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي.

وقال الكاظمي في كلمة خلال وضع حجر الأساس لمشروع (fcc) لشركة مصافي الجنوب لتعزيز قدرة انتاج البانزين المحسن، بحسب بيان لمكتبه إن “احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار بعد ان كان 51.9 مليار قبل الشروع بالاجراءات الاصلاحية لهذه الحكومة”.

واوضح أن “الزيادة جاءت نتيجة الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها ونجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف”.

واضاف أن “اجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع وانجزنا العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة، ونعمل بكل الجهود منذ ان استلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق”.

وأكمل “تجاوزنا العديد من التحديات ونعمل من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح، و ما نطلبه من أبناء شعبنا الصبر والتحلي بروح الامل”.

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