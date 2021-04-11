الكاظمي يعلن ارتفاع احتياطي البنك المركزي الى أكثر من 60 مليار دولار

2021/04/11 | 15:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى أكثر من 60 مليار دولار.

ونقل المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، أهم ما جاء في كلمة الكاظمي خلال وضع حجر الأساس لمشروع(fcc) لشركة مصافي الجنوب لتعزيز قدرة انتاج البنزين المحسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية الى أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 ملياراً قبل الشروع بالاجراءات الاصلاحية لهذه الحكومة".

وقال الكاظمي وفقاً للبيان، إن "الزيادة جاءت نتيجة الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثير على فشلها وعدم استمرارها"، مبيناً أننا "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيئ الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".

واضاف ان "اجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دونما تراجع"، مشيراً الى اننا "انجزنا العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة، ونعمل بكل الجهود منذ ان تسلّمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق ".

وتابع: "تجاوزنا العديد من التحديات ونعمل من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح، و ما نطلبه من أبناء شعبنا الصبر والتحلي بروح الأمل".

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