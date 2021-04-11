الكاظمي يتحدث عن محاولات عرقلة إجراءات محاربة الفساد ويؤكد: مستمرون دون تراجع

2021/04/11 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد الشروع بالإجراءات الحكومية الحالية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الكاظمي أعلن خلال وضع حجر الأساس لمشروع fcc لشركة مصافي الجنوب لتعزيز قدرة إنتاج البنزين المحسن "ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد ما كان 51.9 مليار قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة".

وأوضح الكاظمي، أن "الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد ما راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها"، مضيفاً: "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".

وتابع قائلاً: "إجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها، لكننا سنستمر دون تراجع"، مشيراً إلى "إنجاز العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة".

وأكمل الكاظمي حديثه: "نعمل بكل الجهود منذ ان استلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق"، مضيفاً: "تجاوزنا العديد من التحديات ونعمل من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح، و ما نطلبه من أبناء شعبنا الصبر والتحلي بروح الامل".

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