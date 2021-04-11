الإعلام الأمني تعلن مقتل 5 إرهابيين وتدمير أربعة أوكار لداعش في ديالى

2021/04/11 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، مقتل 5 إرهابيين تابعين لعناصر داعش وتدمير أربعة أوكار وعدد من العبوات الناسفة في محافظة ديالى، بعملية أمنية انطلقت صباح اليوم.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القطعات الامنية بعد ما انطلقت صباح اليوم، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، بتنفيذ واجب تفتيش وتطهير السلسلة الجبلية المحيطة ببحيرة حمرين والمناطق المحاذية لها شمال السعدية في قاطع عمليات ديالى، فقد تمكنت القوات الأمنية ضمن محور قيادة القوة البرية من تدمير أربعة أوكار ونفق وتفجير عبوة ناسفة وقتل خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية من قبل طيران الجيش، وتدمير كرفان وعجلة زراعية".

وأضاف البيان، أن "محور القوات الخاصة تم فيه تدمير وكرين و3 قنابر هاون وصاروخ قاذفة، أما في محور الحشد الشعبي، فتم تدمير معبر وعجلتين وضبط دراجة نارية"، مشيراً إلى أن "قوات الرد السريع وضمن محورها تمكنت من تدمير 4 أوكار و3 عبوات ناسفة، ونفقين و3 قنابر هاون".

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